Алексей Ерёменко: Роман мог перейти в «Монако»

Экс-игрок Алексей Ерёменко рассказал журналистам о том, в какие европейские топ-команды мог перейти его брат Роман.

Алексей сказал «Спорт-Экспрессу», что его брат был очень близок к переходу во французский «Монако», но всё отменилось после неприятной истории с дисквалификацией. Экс-игрок отметил, что в услугах Романа также была заинтересована «Барселона». Ерёменко добавил, что лично видел бумаги, которые подтверждали интерес каталонской команды к его брату.

Напомним, что последним клубом Романа Ерёменко был «Ростов», из которого футболист ушёл в сезоне 2020/2021. Полузащитник также выступал за ЦСКА и казанский «Рубин».