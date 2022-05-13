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Алексей Ерёменко: Роман мог перейти в «Монако»

13 Мая 2022 • 10:52 Комментировать (1)

Экс-игрок Алексей Ерёменко рассказал журналистам о том, в какие европейские топ-команды мог перейти его брат Роман.

Алексей сказал «Спорт-Экспрессу», что его брат был очень близок к переходу во французский «Монако», но всё отменилось после неприятной истории с дисквалификацией. Экс-игрок отметил, что в услугах Романа также была заинтересована «Барселона». Ерёменко добавил, что лично видел бумаги, которые подтверждали интерес каталонской команды к его брату.

Напомним, что последним клубом Романа Ерёменко был «Ростов», из которого футболист ушёл в сезоне 2020/2021. Полузащитник также выступал за ЦСКА и казанский «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
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