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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» определился с брендом формы на следующий сезон

13 Мая 2022 • 10:48 Комментировать

Игроки петербургского «Зенита» продолжат выступать в форме американского бренда Nike. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мутко против».

Источник подчеркивает, что «сине-бело-голубые» будут приобретать экипировку за клубные деньги. Чемпион России планировал начать новый сезон в сотрудничестве с немецким поставщиком экипировки adidas, однако фирма ушла из России из-за санкций. По этой причине «Зенит» решил выступать в экипировке прежнего технического партнера.

Ранее стало известно, что Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком», которое длилось с 2005 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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