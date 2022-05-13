«Зенит» определился с брендом формы на следующий сезон

Игроки петербургского «Зенита» продолжат выступать в форме американского бренда Nike. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мутко против».

Источник подчеркивает, что «сине-бело-голубые» будут приобретать экипировку за клубные деньги. Чемпион России планировал начать новый сезон в сотрудничестве с немецким поставщиком экипировки adidas, однако фирма ушла из России из-за санкций. По этой причине «Зенит» решил выступать в экипировке прежнего технического партнера.

Ранее стало известно, что Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком», которое длилось с 2005 года.