Demix готов стать поставщиком формы для клубов РПЛ

Производитель спортивной экипировки Demix заявил о готовности сотрудничать с клубами российской Премьер-лиги. Бренд проявляет инициативу к подписанию контракта сразу с несколькими представителями российского чемпионата.

Как рассказал Sport24 представитель «Спортмастера» Сергей Агибалов, уже была проведена встреча с некоторыми участниками РПЛ. На ней стороны обсудили детали возможного сотрудничества.

«Готовы удовлетворить частично потребности команд в нынешнем сезоне и принять заказы на следующий», - уточнил Агибалов.

Ранее московский «Спартак» остался без технического спонсора. Сотрудничество с «красно-белыми» расторг Nike.