Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Demix готов стать поставщиком формы для клубов РПЛ

13 Мая 2022 • 10:14 Комментировать (2)

Производитель спортивной экипировки Demix заявил о готовности сотрудничать с клубами российской Премьер-лиги. Бренд проявляет инициативу к подписанию контракта сразу с несколькими представителями российского чемпионата.

Как рассказал Sport24 представитель «Спортмастера» Сергей Агибалов, уже была проведена встреча с некоторыми участниками РПЛ. На ней стороны обсудили детали возможного сотрудничества.

«Готовы удовлетворить частично потребности команд в нынешнем сезоне и принять заказы на следующий», - уточнил Агибалов.

Ранее московский «Спартак» остался без технического спонсора. Сотрудничество с «красно-белыми» расторг Nike.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РПЛ Demix
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.05  19:00 Сочи ... Нижний Новгород 1.51 4.10 7.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Мая
11:20 · Россия. Премьер-лига
4 клуба РПЛ подали апелляцию на решение УЕФА по отстранению от еврокубков
11:19 · Россия. Премьер-лига
Кузяев: «Это уже четвёртое чемпионство, и ребята, может быть, уже привыкли и особого значения не придают этому»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Кузяев: «Будет хорошая игра со «Спартаком», и болельщику понравится»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: Если бы не было Юрана, то «Химки» бы пригласили Черчесова
10:52 · Россия. Премьер-лига
Алексей Ерёменко: Роман мог перейти в «Монако» 1
10:48 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» определился с брендом формы на следующий сезон
10:40 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» получит поддержку от области при любом исходе сезона
10:14 · Россия. Премьер-лига
Demix готов стать поставщиком формы для клубов РПЛ 2
10:09 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: У «Динамо» уже давно не было такого хорошего сезона
10:00 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что Черчесов не вернётся в РПЛ
09:51 · Россия. Премьер-лига
Роман Ерёменко не хочет возвращаться в Россию 1
09:43 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» сообщило, кто будет поставщиком формы на сезон-2022/2023
09:22 · Кубок России
Ваноли: «Лужники» для меня счастливый стадион
09:10 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Зенит» наверняка обыграет «Спартак» и это опять вызовет скандал
09:05 · Россия. Премьер-лига
«Такому платью да ещё бы голову»: Радимов потроллил Зарему
Все новости
Рекомендуем