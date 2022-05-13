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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терёхин: У «Динамо» уже давно не было такого хорошего сезона

13 Мая 2022 • 10:09 Комментировать

Экс-нападающий «Динамо» Олег Терёхин поделился с журналистами своим мнением по поводу этого сезона московской команды.

Терёхин сказал «Матч ТВ», что ему очень хотелось бы, чтобы динамовцы выиграли все оставшиеся матчи в чемпионате, стали вторыми в РПЛ, а потом ещё и выиграли у «Спартака» в финале Кубка России, но все в руках и ногах футболистов «Динамо». Экс-игрок отметил, что у «сине-белых» уже очень давно не было такого хорошего сезона.

Напомним, что на данный момент подопечные Сандро Шварца делят вторую строчку в таблице с «Сочи». До конца чемпионата осталось два тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Российская Премьер-Лига Олег Терёхин
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