Терёхин: У «Динамо» уже давно не было такого хорошего сезона

Экс-нападающий «Динамо» Олег Терёхин поделился с журналистами своим мнением по поводу этого сезона московской команды.

Терёхин сказал «Матч ТВ», что ему очень хотелось бы, чтобы динамовцы выиграли все оставшиеся матчи в чемпионате, стали вторыми в РПЛ, а потом ещё и выиграли у «Спартака» в финале Кубка России, но все в руках и ногах футболистов «Динамо». Экс-игрок отметил, что у «сине-белых» уже очень давно не было такого хорошего сезона.

Напомним, что на данный момент подопечные Сандро Шварца делят вторую строчку в таблице с «Сочи». До конца чемпионата осталось два тура.