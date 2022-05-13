Тарханов считает, что Черчесов не вернётся в РПЛ

Опытный экс-тренер «Урала» и «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказался по поводу перспектив наставника «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

Тарханов сказал «Спорту день за днём», что у Черчесова менталитет европейского человека, ведь российский тренер долгое время живёт в Австрии и часто работает в Европе. Опытный специалист отметил, что бывший наставник сборной России вряд ли когда-нибудь вернётся для того, чтобы поработать с каким-нибудь клубом из РПЛ.

Напомним, что на данный момент Станислав Черчесов работает в венгерском «Ференцвароше», с которым российский специалист оформил «золотой дубль».