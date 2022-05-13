Роман Ерёменко не хочет возвращаться в Россию

Финский экс-полузащитник «Рубина» и ЦСКА Роман Ерёменко не собирается в ближайшее время возвращаться в российский чемпионат.

Как сказал «Спорт-Экспрессу» Алексей Ерёменко, экс-футболист ЦСКА не хочет больше возвращаться в Россию и надеется подыскать себе более спокойное место для продолжения карьеры. Алексей отметил, что брату было бы комфортнее поиграть где-нибудь на Ближнем Востоке, где рядом с ним могла бы находиться его семья.

Напомним, что последним клубом Романа Ерёменко был «Ростов». В сезоне 2020/2021 полузащитник провёл в РПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.