«Динамо» сообщило, кто будет поставщиком формы на сезон-2022/2023

В московском «Динамо» поведали о том, в экипировке какого производителя проведут следующий сезон.

Как сообщается в соцсетях телеканала «Матч ТВ», в сезоне-2022/2023 «бело-голубые» продолжат сотрудничать с компанией Puma. Об этом сообщили источнику в пресс-службе столичного клуба.

Напомним, накануне стало известно о разрыве сотрудничества между Nike и московским «Спартаком». Американский бренд расторг контракт из-за санкции, введенных УЕФА к российскому футболу.

За два тура до окончания чемпионата «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, опережая идущий третьим «Сочи» по дополнительным показателям.