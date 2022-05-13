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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» сообщило, кто будет поставщиком формы на сезон-2022/2023

13 Мая 2022 • 09:43 Комментировать

В московском «Динамо» поведали о том, в экипировке какого производителя проведут следующий сезон.

Как сообщается в соцсетях телеканала «Матч ТВ», в сезоне-2022/2023 «бело-голубые» продолжат сотрудничать с компанией Puma. Об этом сообщили источнику в пресс-службе столичного клуба.

Напомним, накануне стало известно о разрыве сотрудничества между Nike и московским «Спартаком». Американский бренд расторг контракт из-за санкции, введенных УЕФА к российскому футболу.

За два тура до окончания чемпионата «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, опережая идущий третьим «Сочи» по дополнительным показателям.

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