Уткин: «Зенит» наверняка обыграет «Спартак» и это опять вызовет скандал

Комментатор и журналист Василий Уткин на своём ютуб-канале поделился ожиданиями от предстоящего поединка между «Спартаком» и «Зенитом».

Уткин сказал, что «Зенит» наверняка обыграет «красно-белых» в Москве и это опять вызовет большой скандал. Комментатор отметил, что в матче наверняка будут спорные моменты, которые будут связаны с ВАР. Василий добавил, что вряд ли будет смотреть эту встречу, так как всё самое интересное будет сказано уже после него.

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 15 мая в 16.30 по московскому времени.