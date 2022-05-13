Уткин: Чтобы «Зенит» был доволен, нужно создать чемпионский коридор длиной с трассу

Известный комментатор Василий Уткин на своём ютуб-канале высказался по поводу чемпионского коридора для питерского «Зенита».

Уткин сказал, что он очень рад тому, что наконец-то в прессе перестали обсуждать чемпионский коридор для команды Сергея Семака. Комментатор отшутился, что для того, чтобы удовлетворить тщеславие питерского клуба, нужно было бы создать чемпионский коридор длиной с трассу между Москвой и Санкт-Петербургом.

Напомним, что московский «Спартак» отказался проводить чемпионский коридор для «Зенита», который в этом сезоне уже досрочно обеспечил себе титул.