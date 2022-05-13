Ваноли отметил игру Соболева в последних матчах

Наставник «Спартака» Паоло Ваноли в разговоре с журналистами оценил игру своих футболистов в последних матчах.

Ваноли сказал клубной пресс-службе, что ему хотелось бы отдельно выделить всех футболистов атакующей линии, которые прекрасно провели последние матчи в чемпионате и Кубке. Итальянский специалист отметил, что отлично себя проявляет Александр Соболев, который проделывает большой объём работы, да и Николсон весьма хорош.

Напомним, что Александр Соболев в этом сезоне провёл в российском чемпионате 25 матчей, в которых забил восемь голов и сделал три ассиста.