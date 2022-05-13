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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Химок»: Легионеры обещали остаться, а в итоге уехали и ничего не объяснили

13 Мая 2022 • 08:44 Комментировать

Один из тренеров подмосковных «Химок» Денис Попов высказался по поводу отъезда нескольких иностранных футболистов.

Попов сказал Sport24, что подмосковная команда рассчитывала на всех игроков. Тренер отметил, что изначально легионеры обещали остаться, но несколько футболистов, а именно Дидье Ламкель Зе и Бруно Виана, резко изменили своё решение, уехали и ничего толком не объяснили, хотя ничего им не мешало играть.

Напомним, что некоторые иностранные футболисты покинули Россию из-за ситуации на Украине. «Химки» на данный момент занимают 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Российская Премьер-Лига Денис Попов
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