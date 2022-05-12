Уткин – об уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ: «Интерес к этому событию достаточно натянутый»

Известный российский журналист и блогер Василий Уткин оценил слухи об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ.

«На этой неделе стало известно, что Ашот Хачатурянц, скорее всего, покинет пост президента Российской премьер-лиги. Мне представляется интерес к этому событию достаточно натянутым», - сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

Журналист отметил, что Хачатурянц становился президентом РПЛ в совершенно другой ситуации, когда вся лига имела другие цели и задачи. Сейчас никто не знает, как будет выглядеть Российская премьер-лига в следующем сезоне и сколько команд сыграет в чемпионате.

Ранее российские СМИ писали о том, что Хачатурянц покинет пост президента РПЛ по окончании сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне чемпионата России чемпионом страны стал «Зенит», который оформил победу в РПЛ в 27-м туре, обыграв «Локомотив» (3:1).