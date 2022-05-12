Мостовой – о решении не проводить летний сбор для сборной России: «Это логично, я не вижу смысла что-то проводить»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что летних сборов для национальной команды не будет.

«Нормально. Это логично. Во-первых, сейчас сезон закончится, все в отпуск уйдут. Смысл кого-то собирать, смысл что-то проводить. Я не вижу смысла. Наоборот, все разъедутся и будут спокойно готовиться к следующему сезону», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Эксперт вспомнил мартовский сбор, в котором сборная России провела товарищескую игру против молодёжной команды. Мостовой заявил: «Когда молодёжная сборная играла с основной. Все приехали, сыграли между собой, и никто ничего не понял. В чём был смысл?»

Бывший футболист считает, что собираться игрокам сборной стоит уже в следующем сезоне, когда будут паузы на сборные.

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что тренерский штаб не будет проводить летний сбор с национальной командой, дав игрокам отдохнуть от прошедшего сезона.