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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов поддержал решение не проводить летние сборы национальной команды

12 Мая 2022 • 20:05 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов считает правильным не проводить летние сборы национальной команды

«Я вообще никак не оцениваю решение не проводить сборы национальной команды после завершения РПЛ. Честно, я просто не знаю», — сказал Самедов «Чемпионату».

Бывший футболист задаётся вопросом: «Какой смысл проводить сборы, если сборной России не с кем играть?» Самедов не видит смысла в сборах, так как Россия в следующем сезоне не будет участвовать в международных турнирах.

Напомним, 2 мая исполнительный комитет УЕФА сообщил о том, что Россия на всех уровнях лишена права участвовать в международных соревнованиях на сезон-2022/23.


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