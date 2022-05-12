Самедов поддержал решение не проводить летние сборы национальной команды

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов считает правильным не проводить летние сборы национальной команды

«Я вообще никак не оцениваю решение не проводить сборы национальной команды после завершения РПЛ. Честно, я просто не знаю», — сказал Самедов «Чемпионату».

Бывший футболист задаётся вопросом: «Какой смысл проводить сборы, если сборной России не с кем играть?» Самедов не видит смысла в сборах, так как Россия в следующем сезоне не будет участвовать в международных турнирах.

Напомним, 2 мая исполнительный комитет УЕФА сообщил о том, что Россия на всех уровнях лишена права участвовать в международных соревнованиях на сезон-2022/23.