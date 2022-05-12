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Гендиректор «Кайрата» высказался о будущем Алипа в «Зените»

12 Мая 2022 • 16:12 Комментировать (2)

Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов высказался о будущем защитника команды Нуралы Алипа, который выступает на правах аренды за санкт-петербургский «Зенит».

Есимов рассказал, что на данный момент никакой конкретики по возможному выкупу футболиста нет.

«Зенит» примет решение только к концу срока аренды. Надо его дождаться», — приводит слова Есимова Sport24.

В текущем сезоне 22-летний Алип провёл в составе петербургского клуба 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Срок арендного соглашения истекает по окончании нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает защитника сборной Казахстана в 1,7 миллиона евро.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кайрат Нуралы Алип
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