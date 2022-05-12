В ЦСКА рассказали, кто будет поставщиком формы на следующий сезон

Московский ЦСКА будет сотрудничать со спортивным брендом Joma в следующем сезоне. Об этом в разговоре со Sport24 рассказал представитель «армейского» клуба Кирилл Брейдо.

Директор по коммуникациям заявил, что у клуба действующее соглашение с испанским производителем спортивной экипировки. По его словам, форма на сезон-2022/2023 уже готова и находится в поставке.

Напомним, что ранее было объявлено о расторжении контракта Nike с московским «Спартаком». Американская компания отказалась от дальнейшего сотрудничества из-за санкций УЕФА.