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В ЦСКА рассказали, кто будет поставщиком формы на следующий сезон

12 Мая 2022 • 15:48 Комментировать (1)

Московский ЦСКА будет сотрудничать со спортивным брендом Joma в следующем сезоне. Об этом в разговоре со Sport24 рассказал представитель «армейского» клуба Кирилл Брейдо.

Директор по коммуникациям заявил, что у клуба действующее соглашение с испанским производителем спортивной экипировки. По его словам, форма на сезон-2022/2023 уже готова и находится в поставке.

Напомним, что ранее было объявлено о расторжении контракта Nike с московским «Спартаком». Американская компания отказалась от дальнейшего сотрудничества из-за санкций УЕФА.

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ЦСКА Москва
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