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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Реакция Черчесова на бан России в еврокубках

12 Мая 2022 • 15:15 Комментировать (2)

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне занимающий пост главного тренера венгерского «Ференцвароша», отреагировал на решение УЕФА ввести санкции к российскому футболу.

В беседе с журналистом «Чемпионата» наставник поведал, что негативно воспринимает решение об исключении клубов РПЛ из еврокубков. Как заявил Черчесов, командам нужно воспользоваться этим пропуском стратегически, чтобы наиграть молодежь.

«Главное, чтобы это ограничилось годом», - подчеркнул Станислав Саламович.

Напомним, что помимо бана клубов в еврокубках, была наказана и сборная России. Национальная команда пропустит розыгрыш Лиги наций.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов
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