Стало известно, сколько миллионов потеряет «Спартак» из-за ухода Nike

Сегодня, 12 мая, было объявлено о завершении сотрудничества между американской компанией Nike и московским «Спартаком». Производитель экипировки расторг контракт с «красно-белыми» из-за санкций УЕФА к российскому футболу.

В телеграм-канале «Мутко против» были опубликованы потери столичного клуба из-за расставания со спонсором. «Спартак» недосчитается 500 миллионов рублей в год.

Пресс-служба клуба уже сообщила, что «красно-белые» находятся в поиске нового технического партнера.

Nike являлся партнером московского клуба с 2005 года.