Сёмин рассказал о том, как пил вино с Фергюсоном

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал журналистам о том, как проходил стажировку у легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

Сёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что его очень удивила доброжелательность, с которой Фергюсон принял его, хотя в английском чемпионате тогда был очень плотный и напряжённый календарь. Экс-тренер «Локомотива» отметил, что Фергюсон даже пригласил его домой для того, чтоб выпить вина и поговорить о футболе.

Сёмин считает, что самым главным козырем шотландского специалиста является умение работать с игроками в психологическом плане, что, как показывает практика, гораздо важнее тактических схем.