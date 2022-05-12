Nike расторг контракт со «Спартаком»

Американский производитель спортивной экипировки Nike расторг сотрудничество с московским «Спартаком». Компания приняла такое решение из-за санкций УЕФА к российскому футболу. Все клубы РПЛ получили бан в еврокубках на сезон-2022/2023.

Как информирует клубная пресс-служба, руководство «красно-белых» начало поиски нового поставщика формы.

Напомним, что Nike являлся техническим партнером «Спартака» на протяжении 17 лет.

В ближайшем матче Премьер-лиги подопечные Паоло Ваноли встретятся с петербургским «Зенитом», досрочно завоевавшим золотые медали. Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» 15 мая.