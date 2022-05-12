Григорян: «Российский футбол пропитан коррупцией, посадите хоть раз кого-то!»

Российский тренер Александр Григорян, поработавший в подмосковных «Химках» и «СКА-Хабаровске», рассказал о коррупции в отечественном футболе.

В эфире телеканала «Матч ТВ» специалист заявил, что в первую очередь нужно разобраться с коррупцией, а уже затем выстраивать стратегию развития без еврокубков, из которых Россию исключили из-за санкций.

«Все пропитано коррупцией! Вот чем нам надо заниматься. Да посадите вы хоть раз кого-то!», - сказал тренер.

В настоящий момент Григорян занимает пост главного тренера женской команды ЦСКА.