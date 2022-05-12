Бывший игрок краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл некоторые итоги завершающегося сезона чемпионата России.

- С таким составом и такими деньгами «Зенит» мог только сам себе проиграть чемпионство. Они не показывают высокий уровень тактического и технического мастерства. Они на три головы выше остальных команд, но не проявляют это. Бразильцы? Если Малком и Алберто летом уйдут, это будут потери, потому что они как-то влияют на уровень «Зенита», дают ему прогресс и стабильность. Но уход Клаудиньо никто не заметит, он там ничего не решает.

Как в «Сочи»? Пришли люди, на которых вроде бы поставили крест, которых списали, но они хорошо играют. Наш чемпионат – он такой вот. Выходят «Крылья Советов», некоторые игры «Краснодар» проводит на желании, на самоотверженности. И получается ничуть не хуже, чем то, как выглядят непонятно какие футболисты «Спартака».