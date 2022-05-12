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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Геркус высказался о словах президента УЕФА после отстранения России

12 Мая 2022 • 12:18 Комментировать (1)

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу слов президента УЕФА Александера Чеферина после отстранения российских команд от еврокубков.

Чеферин извинился за решение УЕФА и отметил, что российские спортсмены не должны страдать из-за политических распрей. Геркус сказал в эфире «Матч ТВ», что это похоже на ситуацию, когда человек врезался в вашу машину, а потом просто извинился за это. Экс-гендиректор «Локомотива» считает, что не стоит всё это усложнять.

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены боссами УЕФА от международных матчей из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Илья Геркус Александер Чеферин
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