Геркус высказался о словах президента УЕФА после отстранения России

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу слов президента УЕФА Александера Чеферина после отстранения российских команд от еврокубков.

Чеферин извинился за решение УЕФА и отметил, что российские спортсмены не должны страдать из-за политических распрей. Геркус сказал в эфире «Матч ТВ», что это похоже на ситуацию, когда человек врезался в вашу машину, а потом просто извинился за это. Экс-гендиректор «Локомотива» считает, что не стоит всё это усложнять.

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены боссами УЕФА от международных матчей из-за ситуации на Украине.