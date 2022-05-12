Джикия: Надеюсь, что в следующем году вернёмся в еврокубки

Российский защитник московского «Спартака» Георгий Джикия выразил надежду на то, что отечественные клубы в следующем году смогут вернуться в еврокубки.

Как приводит слова Джикии ТАСС, Россию отстранили от еврокубков, но в стране всё ещё разыгрывается чемпионат, Кубок и Суперкубок, так что командам есть, за что бороться. Защитник выразил надежду, что уже в следующем году все вопросы будут решены и российские команды снова вернутся в еврокубки.

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены боссами УЕФА от международных матчей из-за ситуации на Украине.