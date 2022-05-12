Жена Федуна: «Спартаку» должны доплачивать, а не штрафовать»

Зарема Салихова, жена владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о штрафах в отношении клуба и наставника команды Паоло Ваноли.

В интервью «Чемпионату» она заявила, что КДК цепляется к «красно-белым». Салихова считает, что вся зрелищность и популярность футбола в стране держится на играх с участием «Спартака». По ее мнению, именно благодаря «красно-белым» возродился интерес к матчам Кубка страны.

«Нам должны доплачивать, а не штрафовать. Отвяжитесь от клуба и тренера», - сказала Зарема.

Ранее Салихова поделилась мнением о судейском назначении на матч 29-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит».