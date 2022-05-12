Тарханов считает, что «Енисей» готов играть в РПЛ

Опытный российский тренер Александр Тарханов поделился с журналистами своим мнением по поводу игры красноярского «Енисея» в Кубке России.

Тарханов сказал «Чемпионату», что в обоих полуфинальных матчах Кубка России команды из РПЛ показали свой класс, но и клубы из ФНЛ понравились. Экс-тренер «Урала» отметил, что футболисты «Енисея» доказали, что готовы уже в следующем сезоне выступать в элитном дивизионе.

Напомним, что «Енисей» уступил «Спартаку» со счётом 0:3 и закончил своё выступление в Кубке России. В ФНЛ красноярский клуб пока занимает пятую строчку.