Каррера оценил шансы «Спартака» в матче с «Зенитом»

Итальянец Массимо Каррера, тренировавший московский «Спартак», высказался о грядущем поединке между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» в рамках 29-го тура Премьер-лиги.

В беседе с Metaratings.ru специалист заявил, что несмотря на турнирной положение, подопечным Паоло Ваноли по силам одолеть команду Сергея Семака. По словам Карреры, у спартаковцев есть все для успеха в этом противостоянии.

В первом круге Премьер-лиги «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» на «Газпром Арене» со счетом 1:7.

Ответный матч состоится на «Открытие Банк Арене» 15 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.