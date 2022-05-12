Вратарь «Динамо» рассказал о том, как его приглашали в «Спартак»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал журналистам о том, как его приглашали в московский «Спартак».

Лещук сказал Sport24, что он играет в «Динамо» с девяти лет, но в возрасте 10-11 лет он мог перебраться в «Спартак». Голкипер отметил, что к его отцу подошёл Ринат Дасаев и позвал к «красно-белым», но в итоге было принято решение остаться в «Динамо». Игорь добавил, что хотел бы провести в своём клубе хорошую карьеру, быть первым номером и бороться за трофеи.

Напомним, что в этом сезоне Игорь Лещук провёл в российском чемпионате три поединка, в двух из которых сумел отыграть на ноль.