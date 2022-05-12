Зарема: «Иванов на VAR матча «Спартак» - «Зенит», блекло-голубые хотят перестраховаться»

Зарема Салихова, которая является супругой владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о судейском назначении на матч 29-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита». Ее смутил тот факт, что систему VAR доверили Сергею Иванову.

«Иванов на VAR. Блекло-голубые хотят перестраховаться и боятся повторения истории, когда на глазах руководства не удастся отметить чемпионство. Для этого и держат таких судей», - заявила Зарема в интервью «Чемпионату».

Принципиальная встреча «Спартака» с «Зенитом» состоится в воскресенье, 15 мая, на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по местному времени. Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян.

Стоит отметить, что подопечные Сергея Семака уже завоевали чемпионский титул РПЛ. «Спартак» же неудачно проводит сезон, занимая лишь девятое место в турнирной таблице.