Мартинс останется в «Спартаке»

Люксембургский полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал журналистам о своём будущем в московской команде.

Мартинс сказал «Спорт-Экспрессу», что не собирается летом возвращаться в швейцарский «Янг Бойз» и останется в московском клубе ещё на один сезон. Полузащитник отметил, что очень комфортно себя чувствует в России и он уже полюбил «Спартак», с которым хочет выигрывать трофеи в будущем.

Напомним, что в этом сезоне Кристофер Мартинс провёл в российском чемпионате девять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.