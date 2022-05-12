Кофрие сделал выбор между «Барселоной» и «Спартаком»

Центральный защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие пообщался с представителями СМИ после поединка ½ финала Кубка России против красноярского «Енисея». В этом матче «народная команда» уверенно победила со счетом 3:0.

В ходе общения бельгийскому игроку был задан вопрос о возможном продолжении карьеры в каталонской «Барселоне».

«Хочу ли я поиграть в «Барселоне»? Я хочу играть в «Спартаке», - передает слова легионера «РБ Спорт».

Кофрие пополнил ряды «красно-белых» в августе минувшего года. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца сезона-2024/2025.