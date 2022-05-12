Промес: Я всегда поддерживаю Россию

Голландский полузащитник московского «Спартака» Куинс Промес рассказал журналистам о том, как ему живётся в России.

Промес сказал «Чемпионату», что он очень счастлив в России и всегда будет поддерживать страну. Голландец отметил, что считает Россию своим домом, где ему очень комфортно и приятно жить, а мнение остальных людей ему не особо интересно.

Напомним, что 30-летний Куинси Промес в этом сезоне провёл в российском чемпионате 20 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и одним ассистом. Вместе со «Спартаком» голландец вышел в Кубок России, где «красно-белые» сыграют с «Динамо».