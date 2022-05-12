Джикия: У «Спартака» действительно есть проблемы с реализацией

Защитник столичного «Спартака» Георгий Джикия в разговоре с журналистами высказался по поводу проблем московской команды с реализацией.

Джикия сказал «Чемпионату», что у «красно-белых» действительно есть некоторые проблемы с реализацией моментов, которые нужно как-то исправлять. Защитник отметил, что у «Спартака» будет время для того, чтобы потренироваться и решить этот вопрос. Капитан московского клуба добавил, что «Спартак» постарается в концовке сезона выиграть все матчи.

Напомним, что спартаковцы в полуфинале Кубка России обыграли «Енисей» со счётом 3:0 и вышли в финал, где подопечные Паоло Ваноли сыграют со столичным «Динамо».