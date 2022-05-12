Каттани рассказал о настроении Федуна и Заремы

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал журналистам о настроении владельца «красно-белых» Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой.

Каттани сказал «Чемпионату», что он практически каждый день общается с Федуном и Салиховой. Итальянец отметил, что сейчас настроение у всех очень хорошее. Напомним, что московская команда уверенно переиграла красноярский «Енисей» и вышла в финал Кубка России, где сыграет со столичными динамовцами.

В национальном чемпионате «красно-белые» под шефством Паоло Ваноли пока занимают лишь девятую строчку в турнирной таблице.