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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каттани рассказал о настроении Федуна и Заремы

12 Мая 2022 • 09:39 Комментировать

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал журналистам о настроении владельца «красно-белых» Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой.

Каттани сказал «Чемпионату», что он практически каждый день общается с Федуном и Салиховой. Итальянец отметил, что сейчас настроение у всех очень хорошее. Напомним, что московская команда уверенно переиграла красноярский «Енисей» и вышла в финал Кубка России, где сыграет со столичными динамовцами.

В национальном чемпионате «красно-белые» под шефством Паоло Ваноли пока занимают лишь девятую строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Лука Каттани Зарема Салихова
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