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Селюк – о публикации Яя Туре не называть его своим агентом: «Мы прекратили сотрудничество ещё в 2020 году» эксклюзив

12 Мая 2022 • 09:37 Комментировать

Известный российский агент Дмитрий Селюк дал эксклюзивное интервью «Евро-Футбол.Ру» после поста Яя Туре в социальных сетях, в котором бывший футболист «Манчестер Сити», попросил СМИ больше не называть Селюка своим агентом.

«В этом ничего удивительного нет. Когда Яя ушёл из «Манчестер Сити» мы с ним закончили сотрудничество. Это ведь давно произошло. 

В чём причина завершения вашего сотрудничества?

Я был категорически против того, чтобы он пошёл во вторую китайскую лигу («Циндао Хуанхай» прим. «Евро-Футбол.Ру»). Почему я был против? Я считаю, что лучше уйти чемпионом, чем заканчивать во второй лиге Китая.

В конечном итоге я оказался прав. После того как он отыграл в Китае Яя мне сказал, что я был прав и, что это была лично его ошибка, что он туда уехал.

Почему Яя решил написать в своих социальных сетях, что не хочет, чтобы СМИ упоминали вас его агентом?

Тот, кто это написал, это никакой ни агент футболиста. Это «писарчук», который вёл аккаунты Яя (телеграмм и другие). Хочу отметить, тут ничего в этом критичного нет. Напомню, мы разошлись после моих слов о том, что после «Манчестер Сити» он должен был уйти чемпионом. Он решил по-другому. На этом мы разошлись.

Он закончил карьеру. Я был его агентом, когда он был футболистом, сейчас он учится… Я ведь не могу пожизненно быть его представителем?

Поэтому, это нормально, и более того, я уверен, что этот твитт опубликовал тот, кто ведёт социальные сети Яя.

Тут не надо далеко ходить. В донецкий «Олимпик» учиться привёл его я, в «Ахмат» его привёл тоже я. У нас остаются очень хорошие взаимоотношения.

Честно вам скажу, мне наплевать на этот пост, и я не обращаю внимания, потому что знаю, что это написал его контент-менеджер.

Получается, с того момента, когда Яя завершил карьеру футболиста, вы не ведёте его дела?  

Да-да. Я не являюсь его агентом. Я чисто из-за человеческих соображений, чтобы помочь его тренерской деятельности устроил его сначала на Украине, а потом полгода работал у Андрея Талалаева в «Ахмате». Это чисто была моя помощь ему, и командам было интересно, потому что Яя мог поделиться своими знаниями, опытом. Повторюсь, мы в нормальных отношениях.

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В британской прессе пишут, что Яя Туре проходит обучение в академии «Тоттенхэма», чтобы в дальнейшем тренировать «шпоры», это правда?

Да, он хочет тренировать не только «Тоттенхэм», но и «Манчестер Сити». Ситуация такова, что он сейчас учится на категорию А. Ему надо закончить это обучение, сдать экзамен, а ещё через полтора года отучиться на категорию PRO, закончить обучение, и только потом он может стать тренером «Тоттенхэма» и кого-угодно. А пока что он не может никого тренировать, тем более, в Англии с этим строго. Но, он может тренировать команду U18, какие-нибудь молодёжные команды… Что он собственно сейчас и делает.

Я уверен, что Яя будет очень хорошим тренером.

Готовы ли вы помочь с трудоустройством Туре в России?    

Я думаю, сейчас ехать из Англии в Россию считается не совсем правильным, мягко говоря. Есть определённые моменты откуда такое выскакивает.

Да, без проблем я готов помочь, если это не мешает никому. Тот же Абрамович - как пример.

Вы ведь помните, что, когда Яя был футболистом он, говорил, что я его «папушка» и он полностью доверяет мне. Это ведь его слова, я не придумал это. Я повторюсь, думаю, что этот твитт написал не Яя, просто такими заявлениями его контенщик просто хочет увеличить количество подписок или ещё что-то», — сказал Селюк.


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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Яя Туре Дмитрий Селюк
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