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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов объяснил, почему «Зениту» не нужен Дзюба

12 Мая 2022 • 09:09 Комментировать

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу возможного ухода нападающего Артёма Дзюбы из петербургского «Зенита».

В интервью изданию «Невские новости» Орлов назвал причину, почему форвард больше не нужен «сине-бело-голубым». По словам Геннадия, Артём играет в медленный футбол, а сейчас на поле очень важна скорость. Комментатор считает, что «Зениту» лучше сделать ставку на кого-то из молодежи.

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба отметился 13 забитыми мячами и десятью ассистами в 37 играх. Его трудовой договор истекает летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов
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