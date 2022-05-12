Орлов объяснил, почему «Зениту» не нужен Дзюба

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу возможного ухода нападающего Артёма Дзюбы из петербургского «Зенита».

В интервью изданию «Невские новости» Орлов назвал причину, почему форвард больше не нужен «сине-бело-голубым». По словам Геннадия, Артём играет в медленный футбол, а сейчас на поле очень важна скорость. Комментатор считает, что «Зениту» лучше сделать ставку на кого-то из молодежи.

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба отметился 13 забитыми мячами и десятью ассистами в 37 играх. Его трудовой договор истекает летом.