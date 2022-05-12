Каттани: «Спартак» - самый великий клуб России»

Итальянский функционер Лука Каттани, ныне занимающий пост спортивного директора московского «Спартака», высказался о «красно-белых».

В разговоре на Youtube-канаде «Футбольный Биги» руководитель заявил, что у каждого соперника есть дополнительная мотивация в играх против «народной команды». Причина этого: «Спартак» - главный и самый великий клуб России, подчеркнул Каттани.

«Красно-белые» являются самым титулованным клубом страны.

В среду, 11 мая, подопечные Паоло Ваноли победили «Енисей» (3:0) на своем поле и вышли в финал Кубка России. В решающем поединке «Спартаку» будет противостоять «Динамо».