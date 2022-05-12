Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» анонсировали подписание двух легионеров

12 Мая 2022 • 08:35 Комментировать

Московский «Спартак» может усилиться двумя иностранным игроками в летнее трансферное окно. Об этом рассказал спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани.

В беседе на ютуб-канале «Футбольный Биги» функционер поведал, что вектор усиления клуба направлен в том числе и на Европу. По словам Каттани, есть два легионера, которые уже сейчас готовы подписать контракт со «Спартаком». Спортдир подчеркнул, что ему осталось совершить телефонный звонок, и сделки будут оформлены.

Напомним, что накануне спартаковцы пробились в финал Кубка России, победив на своем поле красноярский «Енисей» со счетом 3:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Каттани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Мая
09:19 · Россия. ФНЛ
Полузащитник «Енисея»: Мы очень хотим выйти в РПЛ
09:17 · Кубок России
Мартинс: «Сделаем всё, чтобы обыграть «Динамо»
09:09 · Россия. Премьер-лига
Орлов объяснил, почему «Зениту» не нужен Дзюба
09:01 · Кубок России
Рианчо отреагировал на выход «Спартака» в финал Кубка России 1
08:50 · Кубок России
Агент Ваноли о победе над «Енисеем»: Вот такую игру Паоло хочет видеть в каждом матче 1
08:49 · Кубок России
Реакция Карреры на выход «Спартака» в финал Кубка России 1
08:40 · Россия. Премьер-лига
Каттани: «Спартак» - самый великий клуб России» 1
05:19 · Россия. Премьер-лига
Маркизио попросили облить грязью Россию, но он решил не делать этого 1
11 Мая
23:57 · Россия. Премьер-лига
Джикия в преддверии матча против «Зенита» вспомнил самое крупное поражение в своей карьере
23:46 · Россия. Премьер-лига
Промес после победы над «Енисеем» пригласил на открытие своего ресторана в Москве
23:38 · Кубок России
Смелая игра «Енисея», великолепный Промес, выход в финал Кубка: «Спартак» дома разгромил «Енисей»
23:36 · Россия. Премьер-лига
Каттани заявил, что Литвинов становится счастливым, когда надевает футболку «Спартака»
23:24 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «В своей карьере мне не хватает кубка»
23:05 · Кубок России
Титов: «Все болельщики, которые любят футбол, ждут финал»
22:52 · Кубок России
Червиченко считает, что «Спартак» возьмёт Кубок России
Все новости
Рекомендуем