В «Спартаке» анонсировали подписание двух легионеров

Московский «Спартак» может усилиться двумя иностранным игроками в летнее трансферное окно. Об этом рассказал спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани.

В беседе на ютуб-канале «Футбольный Биги» функционер поведал, что вектор усиления клуба направлен в том числе и на Европу. По словам Каттани, есть два легионера, которые уже сейчас готовы подписать контракт со «Спартаком». Спортдир подчеркнул, что ему осталось совершить телефонный звонок, и сделки будут оформлены.

Напомним, что накануне спартаковцы пробились в финал Кубка России, победив на своем поле красноярский «Енисей» со счетом 3:0.