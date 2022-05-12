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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маркизио попросили облить грязью Россию, но он решил не делать этого

12 Мая 2022 • 05:19 Комментировать

Полузащитника Клаудио Маркизио, который несколько лет тому назад выступал какое-то время за питерский «Зенит», попросили рассказать «пару ужастиков» про Россию. Но Маркизио отказался идти на поводу у журналистов La Gazzetta Dello Sport и избрал совсем другие формулировки, которые вряд ли сильно вдохновили «конечного потребителя».

- Тут нелегко говорить, у меня осталось много знакомств в России, и все они хорошие люди. Я хорошо чувствовал себя в России. Но да, это так, у людей сейчас могут быть сложности, если они выходят на площадь просить о мире, то рискуют свободой, - поделился Маркизио.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудио Маркизио
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