Маркизио попросили облить грязью Россию, но он решил не делать этого

Полузащитника Клаудио Маркизио, который несколько лет тому назад выступал какое-то время за питерский «Зенит», попросили рассказать «пару ужастиков» про Россию. Но Маркизио отказался идти на поводу у журналистов La Gazzetta Dello Sport и избрал совсем другие формулировки, которые вряд ли сильно вдохновили «конечного потребителя».

- Тут нелегко говорить, у меня осталось много знакомств в России, и все они хорошие люди. Я хорошо чувствовал себя в России. Но да, это так, у людей сейчас могут быть сложности, если они выходят на площадь просить о мире, то рискуют свободой, - поделился Маркизио.