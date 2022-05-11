Яя Туре попросил СМИ не называть Селюка его агентом

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре попросил в своих социальных сетях не назвать Дмитрия Селюка своим агентом.

«СМИ, прошу, обратите внимание, что мистер Дмитрий Селюк не является моим агентом. Я все еще вижу, что пресса пишет так. Мои интересы представляет Леон Манн. Спасибо», — написал Туре в своей соцсети.

Напомним, Яя Туре завершил профессиональную карьеру зимой 2020 года. После этого он работал в тренерском штабе «Ахмата» до 2021 года. После этого он заявлял, что хочет работать в «Тоттенхэме» и даже прошёл подготовку в тренерской академии клуба.

Позже сам Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слова Туре.