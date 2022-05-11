Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал просьбу бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре не называть его своим представителем.

«Я не могу комментировать эту тему 100 раз. Ничего специального нет. Конфликт? Нет, никакого конфликта между нами нет. Честно говоря, не хочется это комментировать.

Знаете, когда тренер идёт куда-то выше… Уже тренер, не игрок, он не хочет сейчас иметь никаких связей в России. Пример тому, что у Абрамовича отобрали «Челси». Я считаю, что футбол должен быть вне политики. Но, повторюсь, что никаких проблем между нами нет», - сказал Селюк.

После завершения карьеры Яя Туре работал в тренерском штабе «Ахмата» до зимы 2021 года. Позже стало известно, что Яя хочет получить тренерскую должность в «Тоттенхэме».