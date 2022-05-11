Брат Федуна ответил на вопрос о продаже «Спартака»

Андрей Федун, который входит в совет директоров московского «Спартака», пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против красноярского «Енисея» в полуфинале Кубка России.

«Продажа «Спартака»? Какая еще продажа?», - с удивлением ответил журналисту Sport24 брат Леонида Федуна.

В эти минуты проходит полуфинальный матч Кубка страны между «Спартаком» и «Енисеем». Команды провели на поле «Открытие Банк Арены» 15 минут, счет пока не открыт – 0:0.

Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно на Liveresult.ru.