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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Брат Федуна ответил на вопрос о продаже «Спартака»

11 Мая 2022 • 19:45 Комментировать (1)

Андрей Федун, который входит в совет директоров московского «Спартака», пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против красноярского «Енисея» в полуфинале Кубка России.

«Продажа «Спартака»? Какая еще продажа?», - с удивлением ответил журналисту Sport24 брат Леонида Федуна.

В эти минуты проходит полуфинальный матч Кубка страны между «Спартаком» и «Енисеем». Команды провели на поле «Открытие Банк Арены» 15 минут, счет пока не открыт – 0:0.

Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Андрей Федун
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