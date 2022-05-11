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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» выкупит Мартинса

11 Мая 2022 • 19:24 Комментировать

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани сообщил о том, что клуб выкупит контракт полузащитника Кристофера Мартинса у «Янг Бойз».

«Будем ли продлевать аренду Мартинса? Мы выкупим его», — цитирует Каттани «Чемпионат».

25-летний полузащитник перешёл в «Спартак» на правах аренды зимой 2022 года из швейцарского «Янг Бойз». По условиям предварительного соглашения между сторонами Мартинс должен вернуться в Швейцарию летом 2022 года.

За «Спартак» футболист сборной Люксембурга сыграл 11 матчей, в которых смог забить 1 мяч и отдал голевую передачу. Сегодня, 11 мая «красно-белые» сыграют против «Енисея» в рамках 1/2 финала Кубка России. Начало – в 19:30 мск.

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Енисей РПЛ Кристофер Мартинс
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