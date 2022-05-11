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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Представитель от РФС принял участие в 46-м конгрессе УЕФА

11 Мая 2022 • 18:35 Комментировать

Сегодня, 11 мая состоялся 46-й конгресс УЕФА, который прошёл в австрийской Вене.

В мероприятии принимал участие генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Об этом сообщает официальный сайт российской организации.

Известно, что на конгрессе обсуждалась деятельность УЕФА, были представлены финансовые отчёты по итогам предыдущего сезона. Помимо этого был пересмотрен состав органов внутри организации.

Также на конгрессе анонсировали расширение программы солидарности и развития HatTrick и предоставлены данные о развитии женского футбола.

HatTrick – это одна из крупнейших инициатив солидарности в спорте. Эта программа распределяет доходы от чемпионатов Европы между членами УЕФА для инвестиций в их же проекты для развития футбола.

Стоит напомнить, что 2 мая исполнительный комитет УЕФА объявил об отстранении России от международных турниров на сезон-2022/23. Российские команды в следующем сезоне не смогут участвовать в еврокубках, а сборная не сыграет в Лиге наций.


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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Александр Алаев
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