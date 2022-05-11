Шмурнов рассказал о целях создания «Матч ТВ»

Комментатор Александр Шмурнов рассказал о том, для чего создавался телеканал «Матч ТВ».

«Задача была в том, чтобы коллектив, работавший на «России», поглотил нас. Эту задачу мы начали распознавать через пару лет. И то – это была не окончательная задача», – цитирует Шмурного Sports.

Комментатор сказал, что конечной целью «Матч ТВ» было то, чтобы свободного спортивного телевидения в стране не было, канал хотел сделать, чтобы существовало только несвободное.

Ранее генеральный директор канала Александр Тащин объявил о том, что Александр Шмурнов покидает проект, стороны приняли обоюдное решение о прекращении сотрудничества.