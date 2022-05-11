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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Это разбивает сердце»: президент УЕФА высказался о тотальном бане России в футболе

11 Мая 2022 • 17:44 Комментировать (2)

УЕФА ввел жесткие санкции в отношении российского футбола. В частности, российские клубы были отстранены от участия в еврокубках на следующий сезон. Об этом решении высказался глава организации Александер Чеферин.

В интервью ТАСС руководитель заявил, что при переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж УЕФА руководствовался тем, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Отказавшись от традиций и принципов нейтралитета спорта, футбол не выиграл от этого, сказал Чеферин.

По словам Александера, УЕФА применил санкции, пытаясь внести свой вклад в обеспечение мира.

«Футбол стал одним из поигравших, это разбивает сердце», - подытожил президент УЕФА.

Добавим, что помимо клубов РПЛ были наказаны и сборные России. Первая команда получила бан в Лиге наций, а молодежка и женская сборная не сыграют на Евро.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Александер Чеферин
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