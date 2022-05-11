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Российский нападающий «Ахмата» намерен сменить гражданство и выступать за сборную Казахстана

11 Мая 2022 • 16:14 Комментировать

Российский нападающий «Ахмата» Идрис Умаев намерен сменить гражданство и выступать за сборную Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, футболист уже обсуждал этот вопрос с главным тренером национальной команды Казахстана Магомедом Адиевым.

В текущем сезоне 23-летний форвард провёл в составе грозненского клуба девять матчей, не отметившись в них результативными действиями. В прошлом году Умаев выступал на правах аренды за карагандинский «Шахтёр», за который провёл 15 матчей во всех турнирах и забил семь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Ахмат Идрис Умаев
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