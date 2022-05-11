Журова: В России не умеют культурно выпивать

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова ответила на вопрос о возможном разрешении продажи пива на стадионах.

Журова сказала редакции «Спорт День за Днем», что такие вопросы вызывают двоякое ощущение. Одни говорят, что нужно перестать спаивать людей, другие хотят употреблять пиво на стадионах и других спортивных объектах.

Помимо этого Журова считает, что когда речь идет о спорте – это же здоровый образ жизни, но реализуя пиво на матчах, эти деньги могут пойти на развитие детских спортивных школ.

По мнению депутата, в нашей стране люди не умеют культурно выпивать. Если бы умели, тогда и можно было бы говорить о снятии запрета на продажу пива.