В «Химках» рассказали о травмированных игроках

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков рассказал журналистам о состоянии травмированных футболистов подмосковной команды.

Терюшков сказал «Спорт-Экспрессу», что практически все игроки здоровы и готовятся к двум оставшимся матчам российского чемпионата. Функционер отметил, что точно в этом сезоне больше не сыграет защитник Егор Данилкин, а также есть некоторые вопросы по поводу форварда Александра Долгова, которого мучают старые травмы.

Напомним, что на данный момент «Химки» под шефством Сергея Юрана занимают 12-ю строчку в турнирной таблице.