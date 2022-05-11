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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ваноли: Сейчас игроки «Спартака» находятся в хорошей форме

11 Мая 2022 • 12:16 Комментировать

Наставник «Спартака» Паоло Ваноли рассказал клубной пресс-службе о том, что думает по поводу физического состояния футболистов московской команды.

Ваноли сказал, что «красно-белые» отлично отработали на сборах, так что сейчас, на его взгляд, футболисты «Спартака» находятся в хорошей форме. Итальянский тренер отметил, что в последних двух матчах «красно-белые» как раз таки продемонстрировали свою отличную физическую готовность, характер и волю к победе.

Напомним, что «Спартак» на данный момент занимает лишь девятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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